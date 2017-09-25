Юных псковичей покорили волшебники манежа

20:41, 25 сентября 2017, ПАИ

Полицейские и члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову организовали для воспитанников детского дома встречу с мастерами цирка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"Цирк-шапито, гастролирующий в областном центре с уникальной программой, произвел на детей неизгладимое впечатление. Экзотические животные - верблюды, тибетские яки и даже крокодилы - удивили ребят своими необычными способностями. Акробатические номера, фокусы, экстрим-шоу и, конечно же, любимец публики – клоун - доставили юным поклонникам цирка много радостных эмоций", - рассказали в полиции.

Маленькие псковичи поблагодарили организаторов представления и пообещали, что будут стремиться стать такими же сильными, смелыми, ловкими, как и цирковые звезды.