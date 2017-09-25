Увезти с дачи ценности и договориться с соседями советует псковичам полиция

22:58, 25 сентября 2017, ПАИ

Заканчивается очередной дачный сезон, в связи с чем городская полиция подготовила для псковичей рекомендации, которые помогут сохранить имущество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Прежде всего, следует позаботиться о надежном заборе непосредственно вокруг садоводческого участка. На воротах и в доме нужно использовать не навесные, а врезные замки; на окна целесообразно установить крепкие решетки. Также на зиму рекомендуется увезти с дачи ценные вещи, оборудовать в доме или сарае второй подпол или фальшивую стенку, где можно хранить садовый инвентарь и другое имущество. Кроме того, полицейскте советуют договориться с соседями о взаимном присмотре за жильем.

Совместно с председателем садового товарищества нужно обеспечить соблюдение пропускного режима на территории садоводчества, а в целях обеспечения сохранности личного имущества привлекать частные охранные организации. Наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к централизованному пульту охраны.

Тем, кто стал жертвой преступников, следует незамедлительно обратиться в полицию. Контактные телефоны: 59-63-22 или 02.