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Общество

Увезти с дачи ценности и договориться с соседями советует псковичам полиция

Заканчивается очередной дачный сезон, в связи с чем городская полиция подготовила для псковичей рекомендации, которые помогут сохранить имущество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Прежде всего, следует позаботиться о надежном заборе непосредственно вокруг садоводческого участка. На воротах и в доме нужно использовать не навесные, а врезные замки; на окна целесообразно установить крепкие решетки. Также на зиму рекомендуется увезти с дачи ценные вещи, оборудовать в доме или сарае второй подпол или фальшивую стенку, где можно хранить садовый инвентарь и другое имущество. Кроме того, полицейскте советуют договориться с соседями о взаимном присмотре за жильем.

Совместно с председателем садового товарищества нужно обеспечить соблюдение пропускного режима на территории садоводчества, а в целях обеспечения сохранности личного имущества привлекать частные охранные организации. Наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к централизованному пульту охраны.

Тем, кто стал жертвой преступников, следует незамедлительно обратиться в полицию. Контактные телефоны: 59-63-22 или 02.

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