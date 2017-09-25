Депутаты обсудили с главой Пскова новую структуру и предполагаемый персональный состав комитетов гордумы

21:58, 25 сентября 2017, ПАИ

25 сентября глава Пскова Иван Цецерский провел встречи с представителями всех фракций Псковской городской Думы 6-го созыва. Темой для обсуждения стала структура и персональный состав комитетов и комиссий городской Думы нового созыва, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе консультаций депутаты согласились с предложением главы города сохранить структуру, сформированную на первой сессии 5-го созыва: комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю; комитет по социальным вопросам и молодежной политике; комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму; комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности; комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления; комитет по ЖКХ и благоустройству; комиссия по регламенту и депутатской этике.

Было выработано предложение в наименовании комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению исключить Ганзейское движение, которое, будучи элементом событийного туризма, входит в понятие «туризм». Комиссию по депутатской этике предложено переименовать в комиссию по регламенту и депутатской этике, так как соблюдение регламента является залогом конструктивного взаимодействия депутатов на заседаниях комитетов и сессий гордумы.

Кроме того, в ходе обсуждения были озвучены предложения по формированию персонального состава комитетов. Так, комиссию по регламенту и депутатской этике предложено возглавить Владимиру Воробьеву, который, по мнению участников встречи, имеет богатый жизненный опыт и достаточный авторитет среди коллег.

Руководство комитетом по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности предложено сохранить за собой депутату Константину Болотину. Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления предложено возглавить депутату Эдуарду Белову, комитет по социальным вопросам и молодежной политике - Елене Полонской, комитет по ЖКХ и благоустройству - депутату Сергею Гаврилову, комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму - Валерию Тюменцеву. На пост председателя комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю претендует представитель от партии КПРФ Елена Маницкая. Ее кандидатуру выдвинул депутат Псковского областного Собрания Виктор Дуля. Конкуренцию Елене Маницкой на пост председателя бюджетного комитета составят депутаты от партии «Единая Россия» Денис Иванов и Дмитрий Барабанов.

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Дуля также внес предложение избрать заместителем главы города Пскова на штатной основе руководителя фракции КПРФ Дмитрия Михайлова. В связи с тем, что в Псковской городской Думе всего две должности заместителей главы города на штатной основе, участникам встречи потребуется дополнительная консультация.

Обсуждение предложений по структуре и персональному составу комитетов и должностей заместителей главы Пскова продолжится 26 сентября для формирования проекта бюллетеня тайного голосования. Окончательное решение депутаты примут в ходе продолжения первой организационной сессии гордумы 29 сентября.