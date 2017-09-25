Частный сектор на Кузбасской дивизии в Пскове проверили сотрудники МЧС

21:21, 25 сентября 2017, ПАИ

25 сентября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провел в Пскове профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе. Рейдом был охвачен жилой сектор, расположенный по улице Кузбасской дивизии, 36-50, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были распространены информационные листовки в количестве 100 штук. Кроме того, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в осенне-зимний период, а также эксплуатации бытового газового оборудования. Проинструктированы под роспись 11 человек.

Граждане были ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в РФ, к электрооборудованию и электроприборам, способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории города, основные причины пожаров в жилом секторе.