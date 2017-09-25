С буднями пожарных познакомились псковские студенты

22:09, 25 сентября 2017, ПАИ

25 сентября в пожарно-спасательной части № 1 прошел День открытых дверей с экскурсией для студентов третьего курса факультета инженерных и строительных технологий направления подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия студенты получили общее представление о буднях пожарных. Руководство части провело экскурсию по пожарному депо, в возведении которого принимали участие не только профессиональные строители, но и личный состав пожарных частей города и отдела пожарной охраны.

Студентам продемонстрировали пожарную технику и снаряжение, рассказали об их назначении и особенностях.

Также гостям показали уголок памяти пожарно-спасательной части. Музейная экспозиция посвящена героям-пожарным, рисковавшим своими жизнями при тушении пожара на складе боеприпасов 76-й гвардейской Черниговской дивизии возле деревни Кислово Псковской области, который произошел 20 октября 1994 года. "Тогда огнеборцы из второй пожарной части проявили мужество и высочайший профессионализм. Военный объект располагался всего в 9 километрах от Пскова и состоял из более десяти хранилищ, в которых, в основном, находились автомашины ГАЗ-66, загруженные боеприпасами. Там же размещался склад с десятками тонн тротила. Более того, на расстоянии 200 м базировал¬ся склад горюче-смазочных материалов с огромным количеством бензина, масла и других огнеопасных веществ. Все это было окружено лесом…" - рассказали в МЧС.

Пожарные справились с задачей. Указом президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей и тушении пожара на складах боеприпасов около деревни Кислово Псковского района, пятеро пожарных были награждены «Орденом мужества», четверо – медалью «За отвагу».

В управлении отметили, при таких перегрузках сотрудникам необходим отдых. В этих целях на территории пожарно-спасательной части располагается спортивный зал и комната отдыха, в которых также побывали студенты.

Кроме того, в учебном классе со студентами было проведено занятие о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

Подобные мероприятия регулярно проводятся в пожарных частях области, их цель – пропаганда лучших традиций пожарной охраны и службы спасения, популяризация профессии пожарного, привлечение наиболее подготовленных и сознательно выбирающих данную профессию лиц, роста авторитета МЧС, подготовка грамотных и образованных специалистов.