Белорусские томаты, тыквы и картофель не попали в Псковскую область

21:35, 25 сентября 2017, ПАИ

23 сентября запрещен ввоз из Белоруссии двух партий свежих овощей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Так, в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района не пропустили продовольственный картофель весом 1,3 тонны, а в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района - 0,21 свежей тыквы и картофеля. Причина запрета – отсутствие фитосанитарных сертификатов.

Кроме того, 22 сентября в деревне Долосцы был запрещен ввоз из Белоруссии партии свежих томатов весом 18 тонн. Решение о запрете принято на основании введенных Россельхознадзором временных ограничений в отношении свежих томатов, ввозимых из Республики. В фитосанитарном сертификате отсутствовала информация о месте производства перемещаемой продукции. Партия возвращена в Белоруссию.