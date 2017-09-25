Правительство России отменит устаревшие требования для бизнесменов

08:09, 26 сентября 2017, ПАИ

Правительство РФ занимается вопросом снижения нагрузки на российских предпринимателей путем отмены устаревших требований к бизнесу. Об этом пишет газета «Известия».

По словам экспертов, данная мера позволит бизнесменам экономить до 6 млрд рублей в год.

Как рассказал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, уже определен первый список из 20 требований к бизнесу, которые предлагаются к пересмотру. Он отметил, что правила к бизнесменам вытекают из регионов, поэтому российским городам следует начать ревизию законов обязательных требований и к 2018-2019 годам закончить эту работу.

Улучшение условий ведения бизнеса входит в приоритетную повестку государства. Сокращение требований к предпринимателям является шагом на пути к выполнению майских указов 2012 года президент России Владимира Путина.