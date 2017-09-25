Разработку системы «Народный инспектор» одобрил кабмин

08:32, 26 сентября 2017, ПАИ

Правительство России одобрило создание системы «Народный инспектор», благодаря которой россияне смогут зафиксировать нарушения правил дорожного движения, используя свой смартфон. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать приложение, пишет газета «Известия».

Однако привлекать к ответственности с помощью «Народного инспектора» можно будет лишь за несколько незначительных нарушений и только владельцев автомобилей. Более того, программа будет блокировать попытки отредактировать видео и определит точные координаты и время нарушения.

Многие эксперты предположили, что данное нововведение вызовет неоднозначную реакцию в обществе, а утвержденный проект по разработке приложения еще не доработан.

Ранее правительство утвердило изменения в ПДД, предусматривающие введение новых дорожных знаков и терминов. Большинство из них относятся к экологической классификации в связи с развитием экологически чистого вида транспорта. Отмечается, что новые знаки нацелены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршруток.