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Общество

Разработку системы «Народный инспектор» одобрил кабмин

Правительство России одобрило создание системы «Народный инспектор», благодаря которой россияне смогут зафиксировать нарушения правил дорожного движения, используя свой смартфон. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать приложение, пишет газета «Известия».

Однако привлекать к ответственности с помощью «Народного инспектора» можно будет лишь за несколько незначительных нарушений и только владельцев автомобилей. Более того, программа будет блокировать попытки отредактировать видео и определит точные координаты и время нарушения.

Многие эксперты предположили, что данное нововведение вызовет неоднозначную реакцию в обществе, а утвержденный проект по разработке приложения еще не доработан.

Ранее правительство утвердило изменения в ПДД, предусматривающие введение новых дорожных знаков и терминов. Большинство из них относятся к экологической классификации в связи с развитием экологически чистого вида транспорта. Отмечается, что новые знаки нацелены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршруток.

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