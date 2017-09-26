Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Псковской области за прошедшие сутки, стало известно Псковскому агентству информации.
25 сентября из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в жилом доме в деревне Максютино Себежского района. 70-летняя хозяйка получила ожоги рук 1-2 степени.
В 0:20 26 сентября в деревне Малые Льзи Плюсского района сгорели дачный дом и сарай. Причина случившегося — нарушение правил безопасности при устройстве печи. В итоге 62-летняя хозяйка получила ожоги шеи 1-2 степени, кисти правой руки, предплечья.