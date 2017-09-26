Сбор данных о мерах соцподдержки для единой госсистемы соцобеспечения проводится в Псковской области

19:27, 26 сентября 2017, ПАИ

В 2017 году Пенсионный фонд Российской Федерации завершил разработку платформы ЕГИССО - Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

По словам специалистов, в системе будут содержаться актуальные и полные сведения обо всех мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах и компенсациях, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты. Источником данной системы являются сведения, содержащиеся в федеральных, региональных и муниципальных регистрах, государственных информационных системах в сфере соцзащиты и информационных системах организаций, предоставляющих соцподдержку.

Основными целями создания этой информационной системы являются обеспечение социальной защиты населения за счет перехода к оказанию социальной помощи по принципам адресности и нуждаемости.

В промышленную эксплуатацию ЕГИССО планируется ввести с января 2018 года и регионам в сжатые сроки предстоит выполнить огромный объем работы по сверке сведений, имеющихся в региональных информационных ресурсах и их загрузке в ЕГИССО.

Как пояснила управляющий Отделением ПФР Наталья Мельникова в Псковской области, разработан План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению ЕГИССО. Создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Пенсионного фонда РФ, социальной защиты населения и ключевых комитетов администрации Псковской области. В настоящее время проводятся мероприятия по сбору данных об оказываемых материальных и нематериальных мерах социальной поддержки граждан.

По словам Натальи Мельниковой, развитие ЕГИССО позволит оперативно получать информацию обо всех мерах соцподдержки в разрезе одного конкретного гражданина, в режиме «одного окна» и усовершенствовать учет прав граждан на социальное обеспечение, меры социальной поддержки, гарантии, выплаты и компенсации.