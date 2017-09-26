Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр

09:36, 26 сентября 2017, ПАИ

Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, в преддверии премьеры спектакля «Старик» Псковский академический театр драмы разыскивает зрителей первой постановки по одноимённому произведению Максима Горького. Работа была поставлена на псковской сцене 55 лет назад, в 1962 году. Руководство театра приглашает тех, кто видел этот спектакль, принять участие в документальном проекте и посетить премьеру в октябре. Заглавную роль в постановке 1962 года исполнял Виктор Лукин. И первым участником документального проекта театра, посвящённого «Старику», станет внук актёра - Михаил Лукин.

Михаил написал письмо в пресс-службу театра: «Здравствуйте! Узнал, что вы интересуетесь постановкой пьесы Горького «Старик» 1962 года в Псковском театре. Мне тогда было 7-8 лет. В заглавной роли выступал Виктор Дмитриевич Лукин - мой дед. Кажется, эта пьеса демонстрировалась и на псковском ТВ тех лет. Направляю вам несколько фото того спектакля. С уважением Михаил Лукин».

Дирекция уже связалась с Михаилом, его пригласили на премьеру.

«Если вы видели спектакль «Старик» 55 лет назад или знаете таких зрителей, свяжитесь с пресс-службой театра по телефону 8 (8112) 29 18 30 или напишите письмо на адрес электронной почты: tkd.pr.pskov@gmail.com», - обратились в пресс-службе к псковичам.

Напомним, что премьера новой постановки на большой сцене Псковского театра состоится 21 и 22 октября. Подробности и билеты на сайте drampush.ru.