Псковская ГРЭС прошла конкурентный отбор мощности до января 2022 года

09:57, 26 сентября 2017, ПАИ

Решение об участии оборудования псковской электростанции в конкурентном отборе мощности (КОМ) на период до января 2022 года было принято ПАО «ОГК-2» и руководством администрации области с учётом социальной значимости теплоснабжения поселка Дедовичи. Перенос сроков вывода оборудования Псковской ГРЭС таким образом продлён почти на два с половиной года, относительно ранее согласованного с администрацией Дедовичского района.

Приостановление вывода из эксплуатации оборудования Псковской ГРЭС позволит рассмотреть дополнительные возможности по поиску заинтересованных в сохранении генерирующего объекта или готовых к инвестиционному партнёрству. Решение задачи поиска инвестора поможет сохранить электростанцию в качестве источника теплоснабжения, снизив при этом нагрузку на региональный бюджет.

ПАО «ОГК-2» совместно с администрацией Псковской области продолжают прорабатывать варианты по использованию возможностей промышленной площадки Псковской ГРЭС для организации новых производств с привлечением потенциальных инвесторов.