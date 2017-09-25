Палкинский суд не дал полиции закрыть дело о незаконной агитации

09:50, 26 сентября 2017, ПАИ

Палкинский районный суд удовлетворил протест прокурора Палкинского района на постановление должностного лица отделения полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» о прекращении производства по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 5.12 КоАП РФ (размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в судебном заседании установлено, что основанием для принятия указанного процессуального решения послужила невозможность установления лица, совершившего административное правонарушение. В связи с этим должностное лицо органа внутренних дел, рассмотревшее дело об административном правонарушении, посчитало возможным принять решение о его прекращении в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

«Вместе с тем действующее законодательство не предусматривает законных оснований к прекращению производства по делу в случае неустановления лица, совершившего правонарушение», - отметили в прокуратуре. В связи с этим суд согласился с доводами прокурора о том, что вынесенное постановление по делу об административном правонарушении не может быть признано законным и обоснованным.

Решением Палкинского районного суда протест прокурора удовлетворен, незаконное процессуальное решение органа внутренних дел отменено, материалы дела об административном правонарушении возвращены в отдел полиции для дальнейшего административного расследования.