Зарплата рабочих в Псковской области превысила среднерыночный показатель

12:27, 26 сентября 2017, ПАИ

Средняя зарплата рабочих в Псковской области превысила среднерыночный показатель, сообщили Псковскому агентству информации в службе исследований компании HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад.

В регионе за период с начала 2017 года средний показатель зарплаты рабочего персонала составил 50 тысяч рублей. «Столь высокий уровень оплаты труда может объясняться большим количеством предложений о работе вахтовым методом, при этом работодатели зачастую указывали зарплату за весь период вахты», - отметили аналитики. Средняя заработная плата в целом по рынку в исследуемый период в регионе равнялась 28 тысячам рублей.

«Нехватка кадров в сфере «Рабочий персонал» всё ещё ощутима, однако уровень конкуренции хоть медленно, но растёт», - подчеркнули в HeadHunter. В августе 2017 года на одну вакансию в этой сфере приходилось 0,4 резюме, для сравнения в августе 2016 года показатель был ещё ниже – 0,1 резюме на вакансию.

«В повышении престижа рабочих профессий заинтересованы все – и государство, и бизнес, и ссузы. Если раньше разрыв между теорией и практикой в работе с современным оборудованием у выпускников был критичен для работодателя, то сегодня компании готовы самостоятельно обучать специалистов, направлять и наставлять молодые кадры без опыта, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад Ирина Жильникова. – Да и сами соискатели по-другому начали смотреть на перспективы работы на предприятиях. На повышение престижа рабочих профессий в том числе влияет и развитие технологий: растёт уровень автоматизации, совершенствуются технологии, вместе с усложнением технологических процессов повышается и уровень оплаты труда».

Наиболее востребованными в Псковской области в сфере «Рабочий персонал» оказались следующие специализации: «Токарь, фрезеровщик» (20,9%), «Слесарь» (15,8%), «Монтажник» (14%) «Оператор станков» (13%), «Наладчик» (12,6%), «Механик (12,1%), «Комплектовщик, укладчик-упаковщик» (10,4%), «Грузчик» (10,3%), «Разнорабочий» (9%), «Сборщик» (8,1%).