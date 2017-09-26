Фотовыставка-квест откроется в псковской библиотеке «Родник»

11:04, 26 сентября 2017, ПАИ

3 октября в 12:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (на улице Труда, 20) откроется передвижная фотовыставка-квест книжного натюрморта «Дорога НатюрЛИТа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Идея проекта родилась в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки - это привлечение к литературе и чтению через нестандартный жанр выставки.

«Дорога НатюрЛИТа» - литературный фото-квест. Все желающие могут отправиться в необычное путешествие по выставочному пространству, в котором располагается 21 фотография и 21 литературный текст, книги, атрибуты, и погрузиться в мир книг, образов, ассоциаций.

Авторы выставочного проекта - фотохудожник и литератор Олег Вязанкин (Самара) и руководитель Центра поддержки и развития чтения, поэт, член Союза писателей России Софья Сыромятникова (Самара).

Создатель визуального ряда выставки, фотограф Олег Вязанкин отметил: «Многие фотографы считают жанр натюрморта второсортным. Это объяснимо не только тем, что название «натюрморт» переводится как «мертвая натура»: зачастую этот жанр не может подарить тех эмоций, которые свойственны, например, репортажным фотографиям. Но я считаю, что это заблуждение – натюрморт может и передавать настроение, и воссоздавать любую эпоху по выбору автора. В этом натюрморт близок к литературе, которая также является способом создания собственного мира. Именно поэтому мы решили объединить фотоработы, выполненные в жанре натюрморта, и отрывки из литературных произведений. И даже придумали новый термин – «натюрЛИТ», то есть натюрморт с литературной первоосновой».

Выставка будет работать с 3 по 31 октября в часы работы библиотеки.