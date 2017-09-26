Водителя, повторно севшего за руль нетрезвым, задержали в Пскове

11:19, 26 сентября 2017, ПАИ

В Пскове полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 24 сентября около 23:00 на улице Рокоссовского полицейские остановили автомобиль «Сааб». Выяснилось, что иномаркой управлял 21-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.