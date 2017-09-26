Директор «псковского Сколково» станет гостем ПАИ-live

10:26, 26 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 26 сентября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет директор Инжинириногового центра Псковской области Михаил Донченко.

Главная деятельность центра — решение инженерных и технологических задач возникающих у малых и средних предприятий региона, в первую очередь, производственных. АНО «Инжиниринговый центр Псковской области» финансируется Минэкономразвития и за счет субсидий из областного бюджета.

Как инжиниринг может помочь в развитии региональной экономики? Об этом пойдет речь в интервью с инженером, членом-корреспондентом Академии инженерных наук, представителем экспертного совета ОЭЗ «Моглино» Михаилом Донченко. Свои вопросы гостю прямого эфира можно оставить на странице ПАИ-live.