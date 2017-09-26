На 9 лет отправился в тюрьму житель Дновского района, убивший и закопавший в подвале женщину
К 9 годам лишения свободы приговорил суд жителя Дновского района, обвинявшегося в убийстве.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился дома со своей знакомой. Из личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, он умышленно, с целью убийства, нанес ей не менее четырех ударов в голову руками и молотком. Женщина скончалась.
Тело убитой мужчина закопал в подвале заброшенного дома.
Отбывать наказание преступнику предстоит в колонии строгого режима.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.