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На 9 лет отправился в тюрьму житель Дновского района, убивший и закопавший в подвале женщину

К 9 годам лишения свободы приговорил суд жителя Дновского района, обвинявшегося в убийстве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился дома со своей знакомой. Из личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, он умышленно, с целью убийства, нанес ей не менее четырех ударов в голову руками и молотком. Женщина скончалась.

Тело убитой мужчина закопал в подвале заброшенного дома.

Отбывать наказание преступнику предстоит в колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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