Сергей Аржаников: В организациях бюджетной сферы Псковской области задолженности по зарплате нет

10:56, 26 сентября 2017, ПАИ

В организациях бюджетной сферы Псковской области задолженности по зарплате нет. Об этом сообщил председатель госкомитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников на заседании администрации региона 26 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как рассказал Сергей Аржаников со ссылкой на данные Росстата и Псковстата, по состоянию на 1 сентября просроченная задолженность по заработной плате организаций составила 36 млн 123 тыс. рублей, из нее по зарплате, начисленной за последний календарный месяц – 28 млн 419 тыс. рублей, что составило 78,7% от общей суммы невыплаченных денежных средств. Он отметил, что по сравнению с 1 августа общая сумма просроченной задолженности по заработной плате работников увеличилась на 411 тыс. рублей (на 1,2%). «Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствует», - подчеркнул докладчик.

По состоянию на 1 сентября 2017 года заработная плата не выплачена 1 тыс. 359 работникам, по сравнению с началом августа 2017 года их число увеличилось на 186 человек (на 15,9%). Задолженность в среднем на одного работающего составляет 26 тыс. 581 рубль, уточнил Сергей Аржаников.

По его словам, просроченная задолженность по зарплате работников отмечена в Дедовичском и Новоржевском районах, в городе Пскове.

Выслушав, губернатор области Андрей Турчак отметил, что необходимо понять, что происходит внутри предприятий, с их экономикой. Он поручил своему заместителю Сергею Перникову и председателю регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву начать разбираться «по коммерческому сектору». Глава региона подчеркнул, что нужно оказать помощь «живым компаниям». В частности, он заметил, что на следующей неделе состоится отдельное совещание, посвященное ситуации в «Псковавиа».

Что касается банкротов, то, как отметил губернатор, нужно доводить вопросы до конца.

В свою очередь Сергей Аржаников добавил, что Минэкономразвития подготовило законопроект, на основании которого региональные и муниципальные власти смогут погашать задолженность по зарплате перед работниками банкротящихся предприятий из бюджета, а их требования затем будут переходить во вторую очередь. Он пояснил, что требования работников, которые подлежат оплате во вторую очередь, удовлетворяются в более полном объеме, чем требования других кредиторов. Таким образом, планируется обеспечить дополнительные гарантии требований работников в рамках дела о банкротстве и снять социальную напряженность. Предприятиям, допустившим задолженность по заработной плате, выставляется требование о возврате денег в бюджет.