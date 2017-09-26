Компания «Псковавиа» рассчиталась с долгами по зарплате

10:53, 26 сентября 2017, ПАИ

Компания «Псковавиа» на сегодняшний день полностью рассчиталась с долгами по заработной плате. Об этом сообщила заместитель начальника Финансового управления Псковской области Людмила Павлова на заседании региональной администрации 26 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Людмила Павлова отметила, что сейчас ведётся работа по предоставлению рассрочки Псковавиа по выплате налогов, ранее её уже получило ГП ПО «Псковпассажиравтотрнас».

Выступающая подчеркнула, что мониторинг задолженностей по заработной плате ведётся в еженедельном режиме, что позволяет оперативно оказывать помощь. С начала года долги уже погасили 27 организаций, которые в общей сложности недоплатили работникам 91 млн рублей.

«Самая острая проблема — работа с предприятиями-должниками, находящимися в стадии банкротства», - сказала Людмила Павлова. 15 таких организаций задолжали 18,7 млн рублей, что составляет 45% от общей суммы долга.

Замначальника финуправления сообщила, что в настоящее время идёт рост задолженности в ДСК. «Чувствуется, что предприятие имеет трудности с оборотными средствами»,- добавила она.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил провести встречу с руководством ДСК, как и с другими предприятиями-должниками, и рекомендовал не снимать с контроля ситуацию на Псковавиа.