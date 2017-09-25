Преференции для переселенцев-старообрядцев будут введены в Псковской области

11:52, 26 сентября 2017, ПАИ

26 сентября на заседании администрации Псковской области были одобрены поправки к региональной госпрограмме «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель Государственного комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Аржаников сообщил, что, в частности, документ предполагает введение преференций для переселенцев -старообрядцев. Он добавил, что дополнительные меры по оказанию содействия добровольному переселению в РФ этой категории граждан рекомендовал принять полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе.

В соответствии с обновлённым документом, для старообрядцев предусмотрено сокращение сроков проведения согласительных процедур, подготовки решения уполномоченного органа о целесообразности их участия в Государственной программе до 10 рабочих дней, предоставление единовременного пособия на обустройство (10 тыс. рублей – участнику программы, 5 тыс. рублей – каждому члену его семьи).

Кроме того, поправки предполагают возвращение выплаты материальной помощи в размере не более 20 тыс. рублей в расчете на участника госпрограммы и на всех членов его семьи, указанных в свидетельстве. Эта поправка связана с тем, что после обращения администрации области в ГУВМ МВД России и принятия Федерального закона от 1 июля 2017 № 157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Псковской области поддержку мероприятий региональной программы переселения увеличено субсидирование на сумму 2 млн 62,9 тыс. рублей и в настоящее время сумма составляет 5 млн 430, 7 тыс. рублей.

Дополнительные социальные гарантии, предусмотренные для участников программы, включают в себя компенсацию до 50 % стоимости найма жилья по месту временного пребывания, а для участников госпрограммы и членов их семей, имеющих ученую степень, ученое звание, - до 100 % (за 6 месяцев). Кроме того, предполагается компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров (обследований) для получения разрешения на временное, на признание иностранных документов об образовании на территории РФ (нострификация), предусмотрено возвращение средств на обучение другим специальностям по направлению центров занятости населения области, компенсация стоимости сертификата специалиста, относящегося к категории «врачи» в размере не более 50 тыс. рублей. Также переселенцы смогут получить материальную помощь в размере не более 20 тыс. рублей в расчете на участника Государственной программы и на всех членов его семьи, указанных в свидетельстве.

По словам Сергея Аржаникова, до 2020 года программой предусмотрено содействие в добровольном переселении 4 тыс. 750 человек. Всего по состоянию на 15 сентября 2017 на территорию Псковской области в рамках реализации Государственной программы с 2010 года прибыли 6,5 тысяч участников, в том числе в 2017 году - 892 человек.

За время реализации программы было выплачено компенсаций на сумму 16 млн 538,20 тыс. рублей (2 тыс. 10 заявлений). Из выделенных на 2017 год 5 млн 430,7 тыс. рублей, по состоянию на 22 сентября выплачено 1 млн 2,6 тыс. рублей.

Сергей Аржаников также отметил, в Псковской области сократилось число приезжих из Украины. Он добавил, что в регион, в основном, едут специалисты со средним и высшим образованием, при этом стало о больше прибывать соотечественников трудоспособного возраста, нетрудоспособных только 1%. Обратил он внимание и на рост числа переселенцев, которые приобрели в Псковской области собственное жильё.