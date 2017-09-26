Утверждён новый порядок предоставления грантов СМИ в Псковской области

11:18, 26 сентября 2017, ПАИ

На заседании администрации Псковской области 26 сентября было одобрено Постановление «О порядке предоставления грантов средствам массовой информации на реализацию медиапроектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, начальник Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников пояснил, представленный документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным и утверждает новый порядок предоставления грантов СМИ.

В частности, в новой редакции установлены требования к претендентам на участие в конкурсе, определены основания для отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе, разработан порядок расчета грантов (формула расчета и порядок ее применения), установлены направления расходования средств предоставленного гранта. Кроме того, в постановлении конкретизирован порядок оценки заявок на участие в конкурсе, изменены критерии оценки, предусмотрена возможность использования остатков грантов, не израсходованных в отчетном финансовом году, по согласованию к Государственным финансовым управлением Псковской области. Также в документе определена возможность заключения одного договора предоставления гранта с победителем конкурса, являющимся получателем двух и более грантов, на всю сумму полученных грантов.

Отвечая на вопросы губернатора области Андрея Турчака, Юрий Колесников сообщил, что в этом году грантового конкурса для СМИ ещё не было, но он будет проведён в соответствии с новой редакцией Постановления.