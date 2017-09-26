Утверждён новый порядок предоставления грантов СМИ в Псковской области
На заседании администрации Псковской области 26 сентября было одобрено Постановление «О порядке предоставления грантов средствам массовой информации на реализацию медиапроектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Псковской области».
Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, начальник Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников пояснил, представленный документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным и утверждает новый порядок предоставления грантов СМИ.
В частности, в новой редакции установлены требования к претендентам на участие в конкурсе, определены основания для отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе, разработан порядок расчета грантов (формула расчета и порядок ее применения), установлены направления расходования средств предоставленного гранта. Кроме того, в постановлении конкретизирован порядок оценки заявок на участие в конкурсе, изменены критерии оценки, предусмотрена возможность использования остатков грантов, не израсходованных в отчетном финансовом году, по согласованию к Государственным финансовым управлением Псковской области. Также в документе определена возможность заключения одного договора предоставления гранта с победителем конкурса, являющимся получателем двух и более грантов, на всю сумму полученных грантов.
Отвечая на вопросы губернатора области Андрея Турчака, Юрий Колесников сообщил, что в этом году грантового конкурса для СМИ ещё не было, но он будет проведён в соответствии с новой редакцией Постановления.