Получение разрешений на строительство в Пскове и Великих Луках переведут в электронный вид в 2018 году

11:23, 26 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области установят случаи направления документов, необходимых для получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, исключительно в электронной форме. Соответствующий проект постановления рассмотрен 26 сентября на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил, что представленный проект подготовлен с целью приведения региональных и муниципальных нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством.

По положениям статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешения на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию в Псковской области выдают три комитета: экономический, по природопользованию и охране окружающей среды, по охране объектов культурного наследия. Документы могут быть направлены в электронной форме. Правительство РФ или высший исполнительный орган госвласти субъекта может установить случаи, в которых направление этих документов осуществляется исключительно в электронной форме.

До 1 октября регионам рекомендовано принять нормативные правовые акты, устанавливающие случаи направления документов в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органы исполнительной власти и местного самоуправления исключительно в электронной форме.

Также в России установлены требования о представлении проектной документации на государственную экспертизу в уполномоченные на ее проведение органы и проведении экспертизы проектной документации с 1 января в электронном виде.

Принятие проекта будет способствовать упрощению процедур выдачи разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию путём создания единого механизма взаимодействия заявителя и разрешающих инстанций через информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг, отмечается в пояснительной записке.

Как сообщил Андрей Михеев, тем, кто с 1 января 2017 года все документы для прохождения госэкспертизы подавал в электронном виде, предлагается осуществлять выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию тоже в этом формате.

«Почему нельзя сразу перейти на электронную подачу?» - спросил губернатор области Андрей Турчак. Андрей Михеев ответил, что информационные системы для этого готовы не полностью, к тому же, не все застройщики и компании готовы собрать весь пакет документов в электронном виде, поэтому решено в течение года «обкатать», чтобы потом ввести норму для всех. «На наш взгляд сегодня нет полной готовности», - констатировал он и предложил действовать поэтапно.

Андрей Турчак подчеркнул, что процедуру может сделать прозрачной только электронный документооборот. Он также уточнил, можно ли предусмотреть для районов переходный период в связи со слабой материально-технической базой, а в Великих Луках и Пскове начать работать по-новому с 1 января 2018 года.

В итоге прозвучала просьба о доработке в течение месяца. «Две недели. Задача, чтобы в городах все это заработало с 1 января 2018 года, в муниципальных районах - с 1 января 2019 года», - резюмировал глава региона.