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Автомобилист и мотоциклист столкнулись в Невельском районе и скрылись с места ДТП

25 сентября в Невельском районе на 498-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель неустановленный водитель столкнулся с попутным мотоциклом «ИЖ-Планета 5». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в результате ДТП 29-летнему пассажиру мотоцикла потребовалась госпитализация. Оба водителя с места аварии скрылись.

В тот же день в Псковском районе на 255-м километре вышеназванной трассы 30-летний водитель машины ВАЗ-2115 наехал на дикое животное, которое вышло на проезжую часть дороги. В итоге автомобилист получил незначительные травмы.

В Гдовском района на 99-м километре дороги Псков - Гдов – Сланцы 49-летний водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил незначительные травмы.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД остановили на дорогах региона 8 нетрезвых водителей.

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