Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки появится в Псковской области

12:00, 26 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области появится Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки. Об этом сообщила председатель Государственного комитета по имущественным отношениям Псковской области Лариса Васильева на заседании администрации региона 26 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, помимо определения государственной кадастровой оценки, создаваемое учреждение будет обеспечивать хранение находящегося в собственности области архива технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации. Процедура реорганизации завершается, и в первой декаде октября в Единый государственный реестр юридических лиц должна быть внесена запись о создании ГБУ ПО «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки».

Финансовое обеспечение деятельности создаваемого учреждения предусматривается как за счет областного бюджета в рамках выполнения государственного задания, так и за счет платных услуг, оказываемых бюро в рамках уставной деятельности. На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на текущий год в бюджет заложены средства в размере 7,5 млн рублей, в планируемом 2018 году - 44,5 млн рублей.

По словам Ларисы Васильевой, учреждение будет осуществлять работы, оказывать услуги за плату для граждан и юридических лиц. Создание бюро позволит повысить качество определения кадастровой стоимости, так как будут обеспечены непрерывный сбор, накопление и систематизация необходимой для проведения кадастровой оценки информации об объектах оценки; обеспечить единообразие и системность при подходе к определению объектов налогообложения, что будет гарантировать соблюдение на территории Псковской области принципов законности и равенства налогообложения, установленных налоговым законодательством Российской Федерации.

В свою очередь, губернатор Псковской области Андрей Турчак поинтересовался, кто будет работать в создаваемом учреждении.

Директор государственного предприятия Псковской области «БТИ» Юрий Гнусин пояснил, что кадры нового учреждения будут состоять из бывших сотрудников БТИ. «Мы будем их дообучать, а кадастровых оценщиков будут готовить в Москве», - отметил он и добавил, что обучение будет платным.

Андрей Турчак попросил сосредоточить внимание на контроле обучения сотрудников, которые после получения образования могут перейти на работу в коммерческие организации.

В заключение Лариса Васильева отметила, что результат создания нового учреждения будет виден к концу 2019 года. Андрей Турчак заявил, что это должно произойти раньше.