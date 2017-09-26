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Общество

Напавший на полицейского в Опочке мужчина предстанет перед судом

В Опочке перед судом предстанет местный житель, напавший на полицейского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 16 июня участковый уполномоченный полиции прибыл по месту жительства обвиняемого в Опочку для разбирательства по административному делу, связанному с нанесением побоев. 35-летний хозяин, увидев перед собой полицейского, толкнул его двумя руками в грудь, после чего ударил кулаком по лицу.

Кроме того, в ходе исследования личности мужчины, ранее неоднократно судимого за совершение грабежей, выяснилось, что 23 августа 2016 года мужчина, зайдя в магазин в Опочке, схватил с прилавка бутылку водки, но вскоре его задержала продавщица.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 161 (покушение на грабеж) и частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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