В псковской полиции отметили интерес воров к бензопилам

13:56, 26 сентября 2017, ПАИ

В ряде районов Псковской области сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, в последнее время особое внимание злоумышленников привлекают бензопилы.

Так, с 23 по 25 сентября из дома в деревне Дороганец Дедовичского района путем проникновения через незакрытую дверь была совершена кража двух бензопил. Причиненный ущерб составил 17 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний безработный, судимый мужчина. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Острове из гаража одного из местных гаражных кооперативов путем срыва замка совершена кража бензопилы и трех примусов. Подозревается 30-летний не работающий местный житель, ранее судимый. В настоящее время он арестован.

Еще одна бензопила была похищена 24 сентября из дома по улице Хоботова в селе Середка Псковского района. В этой краже подозревается не работающий, неоднократно судимый 32-летний житель Середки. Похищенное изъято. Проводится расследование.

А в Стругокрасненском районе из дачного дома в дерево Маяково, разбив оконное стекло, 38-летний безработный украл электропилы и другое имущество. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Подозреваемый задержан.

