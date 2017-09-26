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В псковской полиции отметили интерес воров к бензопилам

В ряде районов Псковской области сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, в последнее время особое внимание злоумышленников привлекают бензопилы.

Так, с 23 по 25 сентября  из  дома в  деревне Дороганец Дедовичского района путем проникновения через незакрытую дверь была совершена  кража  двух бензопил. Причиненный ущерб  составил 17 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления  задержан 39-летний безработный, судимый  мужчина. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Острове из гаража одного из местных гаражных кооперативов путем срыва замка совершена кража бензопилы и трех примусов. Подозревается 30-летний не работающий местный житель, ранее судимый. В настоящее время он  арестован.

Еще одна бензопила  была похищена 24 сентября из дома по улице  Хоботова  в селе Середка Псковского  района. В  этой краже подозревается не работающий, неоднократно судимый 32-летний житель Середки. Похищенное изъято. Проводится расследование.

А в Стругокрасненском районе из дачного дома в дерево Маяково, разбив оконное стекло, 38-летний безработный украл электропилы и другое имущество. Ущерб  составил 10 тысяч рублей. Подозреваемый задержан.
 

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