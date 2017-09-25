Объем вкладов населения в Псковском филиале Россельхозбанка превысил 4 млрд рублей

12:50, 26 сентября 2017, ПАИ

По состоянию на 20 сентября объем вкладов физических лиц в Псковском региональном филиале Россельхозбанка составил 4,3 млрд рублей, увеличившись с начала года в 2 раза. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, в текущем году в филиале открыто порядка 6 тысяч новых вкладов на сумму свыше 2,3 млрд рублей. В настоящее время в Псковском филиале банка обслуживается более 150 тысяч депозитов физических лиц.

Наибольшей популярностью у псковичей пользуется программа «Пенсионный плюс», на долю которой приходится 43% общего объема вкладов физических лиц. Также востребованным у населения является обеспечивающий высокую прибыльность депозит «Доходный» - порядка 17,2% портфеля.

«Сегодня жители Псковской области делают выбор в пользу стабильности и надёжности Россельхозбанка. Кроме того, банк предлагает разнообразную линейку депозитных продуктов, в которой клиенты могут найти вклад с оптимальными для себя условиями», - отметил заместитель директора Псковского филиала РСХБ Сергей Кононов.