Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября

13:41, 26 сентября 2017, ПАИ

30 сентября читатели газеты «Комсомольская правда – Псков» отправятся в очередной тур по новостройкам. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, участники мероприятия побывают в трёх жилых комплексах: «Европе», «Приоритете» и «Пятом элементе».

Участников Тура ждут четыре дома – два в «Европе» (Венская, 3 и Пражская, 8/12) и по одному в «Приоритете» (Кузбасской дивизии, 10) и «Пятом элементе» (Труда, 60).

Вместе с читателями в тур отправятся представители компании-застройщика. Они подробно расскажут про планы развития каждого района, опишут плюсы и минусы квартала, объяснят, на каких условиях там можно купить квартиру и как при этом сэкономить.

Чтобы стать участником тура, нужно записаться по телефону: (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление - 30 сентября в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).