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Спиртное и продукты похитил великолучанин, взломав дверь магазина

26 сентября в 2:00 в Великих Луках наряд вневедомственной охраны задержал 23-летнего гражданина, который похитил из магазина спиртные напитки и продукты питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования наряд группы вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в магазине на улице Матвея Кузьмина сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили, что в магазин путем взлома двери совершено проникновение. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, но был обнаружен и задержан в одном из дворов на той же улице. Похищенное изъято.

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