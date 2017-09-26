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Пскович украл у спящей соседки технику и продукты

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову задержали мужчину, который подозревается в краже имущества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Пскове ночью 24 сентября житель дома по улице Гражданской обратил внимание, что входная дверь квартиры его соседки, проживающей на одной с ним лестничной площадке, не закрыта. Воспользовавшись этим, гражданин проник в квартиру, жильцы которой спали, и похитил из помещения ноутбук, зарядное устройство, компьютерную мышь, наушники, сотовый телефон, а также продукты питания, после чего незаметно скрылся.

Утром, обнаружив пропажу вещей, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали 31-летнего, безработного псковича. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

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