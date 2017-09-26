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Общество

Ян Лузин стал гендиректором ДСК

Генеральный директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин купил акции строительной фирмы ДСК. Как сообщили Псковскому агентству информации в ДСК, с 26 сентября он назначен гендиректором фирмы.

Соответствующая информация направлена в налоговые органы.

Добавим, что Псковский домостроительный комбинат был создан в 1965 году на базе строительного управления. С 1987 года ДСК был реорганизован в Псковское проектно-строительное объединение КПД (ПСО КПД), а с 1992 года стал акционерным обществом и получил название ЗАО «Строительная фирма ДСК». В 2015 году Псковский ДСК отметил пятидесятилетний юбилей. 

Фирма включает в себя несколько подразделений: завод по изготовлению железобетонных изделий и конструкций, деревообрабатывающий цех, управление механизации, строительно-монтажное производство, проектное управление, службу заказчика-застройщика.

Силами собственного проектного управления ведутся работы по проектированию объектов строительства, разрабатываются новые архитектурно-планировочные решения и конструкции.

На сегодня основными видами деятельности ЗАО «ДСК» являются: выполнение строительно-монтажных работ, выполнение проектных работ, производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий, инжиниринговые услуги, в том числе выполнение функций заказчика.

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