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Общество

Финансирование программы развития лесного хозяйства Псковской области увеличилось

В государственную программу развития лесного хозяйства Псковской области на 2014–2020 годы внесли изменения. Соответствующее постановление приняли во вторник, 26 сентября, участники заседании администрации области под руководством губернатора Андрея Турчака, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Корректировки обусловлены приведением программы в соответствие с законами об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов, рассказал на заседании председатель Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов.

Изменения коснулись объемов финансирования по шести подпрограммам: «Охрана окружающей среды», «Защита лесов и осуществление государственного лесного и государственного пожарного надзора в лесах», «Обеспечение использования лесов и воспроизводства лесов», «Школьные лесничества», «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира» и «Обеспечение реализации государственной программы Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014–2020 годы».

Так, в сфере охраны лесов в текущем году увеличится финансирование мероприятий по профилактике, предупреждению и обнаружению лесных пожаров. Из областного бюджета на эти цели пойдет порядка 76 млн рублей (увеличение составит более 38 млн рублей), а из федерального бюджета — порядка 30 млн рублей (увеличение составит 1,8 млн рублей).

Кроме того, в текущем году более чем на 17 млн рублей увеличено финансирование мероприятий по обеспечению охраны лесов от нарушений лесного законодательства и составило 67,7 млн рублей. На 412 тыс рублей вырос объём средств, выделенных на школьные лесничества, общая сумма превысила 2 млн рублей. Более 3,5 млн рублей дополнительно направлено на сохранение и воспроизводство объектов животного мира.

В региональной государственной программе «Развитие лесного хозяйства на 2014–2020 годы» также изменились целевые показатели с учетом рекомендаций Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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