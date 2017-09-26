В Пскове нет панической ситуации в связи с отменой рейсов «ВИМ-Авиа»

13:38, 26 сентября 2017, ПАИ

В Пскове нет панической ситуации в связи с прекращением чартерной программы авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщила Псковскому агентству информации руководитель Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

По её словам, от псковских турфирм не поступало сообщений о туристах, пострадавших в результате покупки билетов компании «ВИМ-Авиа». «Потому что мы, в основном, летаем из Санкт-Петербурга, а вылеты задерживают из других городов России, из Москвы в большей степени», - пояснила Гелена Самохвалова.

Она также добавила, что, возможно, есть туристы, которые воспользовались услугами «ВИМ-Авиа» самостоятельно через Интернет. В таком случае, уточнила Гелена Самохвалова, это их личные взаимоотношения с туроператором или авиакомпанией. В данной ситуации нужно на месте взять документы, подтверждающие задержку рейса, которые помогут доказать, что оплаченная услуга была оказана не в полном объеме. «И потом в судебном порядке разбираться с теми, кто им продал тур», - заключила она.

Председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова в свою очередь заявила, что туроператоры, с которыми работала «ВИМ-Авиа», довольно популярны среди псковичей. «Единственное, что большая часть вылетов стояла из Москвы, не так много наших туристов летают оттуда. Это единственное, что могло нас спасти», - подчеркнула она.

«У нас, к счастью, нет туристов, которые отдыхают сейчас за рубежом и не могли бы вернуться», - отметила Светлана Баранова и добавила, что в бюро путешествий нет и тех, кто в ближайшее время собирался воспользоваться услугами компании «ВИМ-Авиа».

По словам Светланы Барановой, есть одна псковичка, заказавшая билет в данной авиакомпании, но её вылет ещё далеко впереди. «Мы ждём замены от туроператора по авиакомпании. Как только полетная кампания на это направление будет согласована, мы будем принимать решение», - пояснила она.

Отметим, 25 сентября «ВИМ-Авиа» официально заявила, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности, в связи с чем прекращает выполнять чартерные рейсы. Напомним, массовые и длительные задержки вылета рейсов компании начались еще летом. Теперь в ситуацию вмешались Минтранс и Росавиация, организацией возвращения из-за рубежа российских туристов – клиентов данного авиаперевозчика - занимаются Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральное агентство по туризму

Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».