Установка детских площадок началась в псковских дворах

14:23, 26 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 26 сентября, в псковских дворах рабочие подрядной организации, выигравшей муниципальный контракт, начали устанавливать детские площадки. Согласно Плану благоустройства города в этом году новые игровые комплексы появятся на 12 дворовых территориях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Все работы проводятся строго в соответствии с технологией. Непосредственно процессу установки игрового комплекса предшествует тщательная подготовка и обустройство песчаного основания. И только потом происходит монтаж конструкций», - рассказал директор подрядной организации Андрей Савин.

Он отметил, что устанавливаемые детские площадки соответствуют всем современным нормам безопасности. Материалы, из которых изготавливаются городки, обладают высокими ударопрочными и травмогасящими характеристиками. Их изготовление на заводе контролируется соответствующими специалистами, а процесс монтажа уже непосредственно во дворах он отслеживает сам.

Первая детская площадка сегодня была установлена по адресу: переулок Олега Зобова, 13. Здесь работы контролировал депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

«Удостоверился, что все элементы установлены надежно и на тех местах, которые обозначили жители. Ведь именно с ними мы проводили встречи, на которых определяли, как будет выглядеть будущий игровой комплекс, какими элементами он должен быть наполнен. Уверен, что детям будет радостно и комфортно здесь играть», - прокомментировал депутат.

Напомним, в этом году детские площадки будут установлены по следующим адресам: Олега Зобова, 11а,13,19, Лепешинского, 8, 10, 12, 14, 16а, Новгородская, 14, 14а, Петрова, 2, 2а, 4, А. Алёхина, 10, Коммунальная, 58, Западная 21, М. Горького, Коммунальная, 26, 14/6, Достовалова, 10, 12, Советская, 45, 47, Энтузиастов, 5, 7. Данный перечень утверждён депутатами 14 июня на 85-й сессии Псковской городской Думы.