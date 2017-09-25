«Зарница-2017» объединила 17 псковских школ

14:12, 26 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 26 сентября, в Пскове стартовал городской этап оборонно-спортивной игры «Зарница-2017». Соревнования проходят на базе стрелкового комплекса «Патриот» и лицея № 4 «Многопрофильный» и продлятся до 28 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В мероприятии, организованном центром «Патриот» и Управлением образования администрации города Пскова, принимают участие 17 команд. Псковские школьники 9-10 классов состязаются в стрельбе, оказании первой медицинской помощи, знании истории.

С началом соревнований ребят поздравила главный специалист Управления образования Марина Александрова: «Сегодня и в последующие дни вы покажете все те знания, которые имеете по военно-спортивной подготовке. Надеюсь, что эти знания пригодятся вам только в мирной жизни, и никогда вам не придется использовать их в военной обстановке».

«Зарница» - это традиционное мероприятие, которое проводится в Пскове в шестой раз. Военно-спортивный праздник дает детям бурю эмоций в реализации индивидуальных навыков по начальной военной подготовке, наглядное представление имитации боевых действий, совершенствование военно-патриотической и спортивной работы в школе», - отметил руководитель стрелкового комплекса центра «Патриот» Виктор Павелко и пожелал успехов и победы сильнейшей команде.

Открытие игры было ознаменовано первым испытанием - демонстрация строевой подготовки. Команды продемонстрировали умение ходьбы строевым шагом с песней. Затем в течение трех дней пройдут этапы испытаний «Снайпер», «Тактика», «Если ты остался один на один с пострадавшим...», «В здоровом теле - здоровый дух», «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю, силен в бою».

Добавим, основная цель соревнований - сплочение коллектива и военно-патриотическое воспитание школьников. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных командой во всех видах программы. Команда, занявшая первое место городского этапа оборонно-спортивной игры «Зарница-2017», будет награждена переходящим кубком, медалями и дипломами управления образования администрации Пскова. Команды, занявшие второе и третье места, получат медали и дипломы.