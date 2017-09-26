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Общество

У псковских школьников и студентов есть возможность бесплатно посетить ЧМ-2018 за победу в конкурсе

Псковских школьников и студентов приглашают к участию во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035», организованном Советом Федерации Федерального Собрания РФ, Минэкономразвития, Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова и АНО «Институт развития местных сообществ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова. 

Конкурс проводится среди учеников 1-4-х, 5-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов, а также среди учащихся профессиональных образовательных организаций, студентов высших учебных заведений, воспитанников организаций дополнительного образования по номинациям: эссе, рисунок или видеоролик на тему «Россия в 2035 году».  Один человек может принять участие во всех трёх номинациях, но имеет право подать не более одной конкурсной работы в каждой из них.

Работы принимаются на электронный адрес: strategy.budushego@yandex.ru с пометкой «Россия-2035» до 15 октября. Это заочный этап конкурса. Затем конкурсная комиссия до 25 октября проведёт отбор поступивших работ и определит участников очного этапа конкурса, который пройдёт в ноябре в Москве в рамках Всероссийского молодёжного форума «Россия, устремлённая в будущее» и будет включать в себя публичную защиту конкурсных работ, образовательную, деловую и культурную программы. Информация о месте и времени проведения очного этапа будет размещена на сайте www.стратегия-будущего.рф.

Победители конкурса будут приглашены на обучение и прохождение стажировки в Совете Европы в рамках образовательного форума «Стратегия будущего», на специализированную смену Международного детского центра «Артек» в 2018 году, а также получат возможность претендовать на грант для обучения по программам Института управления и социально-экономического проектирования Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Ещё одним призом станет возможность бесплатного посещения одного из мероприятий Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

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