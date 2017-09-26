В Пскове вручили первые знаки ГТО взрослому населению

16:46, 26 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 26 сентября, в псковском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) - филиале ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на центр тестирования ГТО в Пскове.

В мероприятии приняли участие директор Псковского ЛПУМГ Иван Левочкин и начальник центра тестирования ГТО в Пскове Александр Камезин. Сотрудники предприятия одними из первых среди взрослого населения приняли участие в сдаче нормативов и показали высокие результаты. Всего вручены 9 золотых знаков ГТО.

Директор предприятия Иван Левочкин заверил, что и в дальнейшем будет содействовать внедрению «ГТО» в своем учреждении, и сотрудники, изъявившие желание сдавать нормативы, будут поощрены.