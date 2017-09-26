Чтобы не расстаться с машиной, печерянин оплатит долг за моральный вред

14:06, 26 сентября 2017, ПАИ

Чтобы не расстаться со своей машиной, житель Печорского района полностью оплатил задолженность за нанесённый им моральный вред в размере 150 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении должника было возбуждено 23 августа. Взыскателем по данному делу являлось физическое лицо, которому должник остался должен 150 тысяч рублей в качестве компенсации за причинённый моральный вред.

В рамках исполнительного производства были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в банке или иной кредитной организации, запрет на регистрационные действия с автотранспортным средством должника, а также временное ограничение на выезд из страны.

По ответам из регистрирующих органов, стало известно, что за должником числится также автомобиль «Лада Калина». Это транспортное средство судебные приставы были намерены подвергнуть описи и аресту, о чём уведомили гражданина. Чтобы оставить свой автомобиль при себе житель Печорского района решил не ждать ареста и дальнейших мер от приставов. Во второй половине сентября он явился на приём к судебному приставу-исполнителю, где предоставил квитанцию об оплате своей задолженности в полном объёме.

Судебный пристав-исполнитель, данное производство будет окончено фактическим исполнением на основании пункта 1 части 1 статьи 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Напомним, что проверить наличие долгов можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.