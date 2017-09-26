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Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября

В ночь на 27 сентября в северо-восточных районах Псковской области возможны заморозки, в среднем же температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днём 27 сентября столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов, на территории области ожидается переменная облачность, без осадков.

Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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