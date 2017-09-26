Ликвидации половины выявленных в регионе несанкционированных свалок добились псковские активисты ОНФ

15:30, 26 сентября 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области подвели промежуточные итоги реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». К настоящему времени ликвидирована половина из отмеченных на интерактивной карте свалок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

По информации о выявленных гражданами несанкционированных свалках мусора и нанесенных на карту kartasvalok.ru, активисты Народного фронта направляют обращения в администрации муниципалитетов, природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора по Псковской области, профильные структуры администрации региона с просьбой принять необходимые меры по их ликвидации.

«Получив сигнал о выявленной мусорной свалке, мы направляем информацию чиновникам и контролируем результат. Для этого выезжаем в рейд и на месте оцениваем результат работы. Иногда мы получаем отписки от чиновников о том, что свалка убрана, а по факту оказывается, что уборка произведена не качественно», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

В ходе очередного рейда общественники проинспектировали восемь адресов в областном центре, где чиновники отчитались о проведенных работах по ликвидации несанкционированных мусорных свалок.

«На участке под виадуком по Крестовскому шоссе вывезены только собранные гражданами мешки с мусором, а основная часть свалки укатана техникой. На улице Индустриальной, возле дома №131, место для сбора крупногабаритного мусора оказалось снова заваленным бытовыми отходами. На данном объекте проблема осложняется тем, что жители близлежащих частных домов, не заключившие договоры на вывоз мусора, свои бытовые отходы складируют на площадке для сбора мусора в соседнем дворе многоквартирного дома. На улице Школьной, на заросшем пустыре за заброшенным домом, пакеты с мусором лежат так долго, что «вросли» в землю. По результатам рейда можно сделать вывод, что из восьми зарегистрированных объектов, по которым мы получили письма о произведенной уборке, две свалки убраны не полностью, а одна не ликвидирована вообще. Мы считаем, что ответственным за проведение уборки территорий следует выполнять свою работу качественно, чтобы избежать повторных обращений», – отметил Елизаров.

С начала реализации проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок жителями Псковской области нанесено 149 объектов, из которых 72 уже ликвидированы. Часть свалок убрана в ходе субботников, инициируемых активистами Народного фронта.