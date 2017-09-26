Пожарная сигнализация сработала в в подвале ПсковГУ

14:28, 26 сентября 2017, ПАИ

26 сентября в МЧС поступил сигнал срабатывании пожарной сигнализации в здании ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На место выехала служба МЧС, сотрудники не обнаружили внешних признаков пожара, задымления. Оказалось, что сработала сигнализация в подвале в гардеробе, над которым находится ситуационный зал, где в тот момент проводились ремонтные работы. «Возможно, из-за пыли сработала сигнализация, такое иногда бывает», - пояснили в МЧС.

Отметим, студенты и преподаватели ПсковГУ были эвакуированы из здания.