Снегоход псковской охранной фирмы попал под арест из-за долгов перед налоговой инспекцией и ГИБДД

14:34, 26 сентября 2017, ПАИ

В Пскове приставы наложили арест на снегоход, принадлежащий частной охранной организации, которая задолжала 3 миллионов рублей в пользу Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области и ГИБДД УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Основные долги организации числятся перед налоговой инспекцией. Всего же на исполнении у судебных приставов в отношении данной организации, находится 12 исполнительных производств.

В ходе принудительного исполнения судебного решения судебный пристав-исполнитель совместно с представителем налоговой инспекции проверил имущественное положение должника. Согласно ответу из Гостехнадзора, за организацией числится снегоход.

Именно этот снегоход был подвергнут описи и аресту. На ответственное хранение оставлен должнику.

В настоящее время решается вопрос об оплате долга. Если же должник не сможет рассчитаться по долгам или самореализовать своё арестованное мототранспортное средство, оно будет подлежать оценке и дальнейшей передаче на реализацию через процедуру торгов.