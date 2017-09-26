Кража 500 литров дизельного топлива пресечена в Псковской области

16:35, 26 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 5 граждан, которые пытались украсть около 500 литров дизельного топлива из двух тепловозов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Злоумышленники с помощью шланга слили топливо в канистры и отнесли к забору локомотивного депо, после чего поместили их в личный автомобиль одного из сообщников. Однако, преступников на месте происшествия задержали сотрудники полиции. Общая стоимость похищенного топлива составила превысила 15 тысяч рублей.

В совершении преступления подозреваются работники одной из транспортных организаций Псковской области. В ходе проведения проверки правонарушители дали признательные показания по данному факту, а также сознались в том, что в течение года неоднократно совершали хищения дизельного топлива.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Вместе с тем, проводится проверка на причастность данных граждан к совершению аналогичных преступлений.