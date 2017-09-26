Всероссийский день приема родителей состоится в Пскове 2 октября

14:49, 26 сентября 2017, ПАИ

2 октября в Пскове состоится Всероссийский день приёма родителей по вопросам дошкольного образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Приём пройдёт с 10:00 до 13:00 в конференц-зале областного отделения партии по адресу: улица Гоголя, дом 8. Участие в нём примут депутат Псковского областного Собрания, координатор партийного проекта «Детские сады – детям» Лидия Драгунова, председатель общественного совета, руководитель Псковского регионального отделения ООО «Союз женщин России» Наталья Никифорова, первый заместитель начальника управления образования Псковской области Геннадий Барышников и заместитель начальника управления образования города Пскова Анна Кузыченко.

Записаться на приём можно по телефону +7-911-385-34-05.

Добавим, что партийный проект «Единой России» «Детские сады – детям», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях. Партпроект держит на контроле выплату зарплат работникам детских садов, оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество, уделяет большое внимание повышению статуса профессии «воспитатель» в российском обществе.

Партпроект «Детские сады – детям» выступил с инициативой объявить в преддверии Дня дошкольного работника в 2017 году Всероссийский день приема родителей. Такое предложение озвучила федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Лариса Тутова, выступая на заседании президиума Генерального совета партии «Единой России», где подводились итоги работы шести федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года и обсуждались планы их дальнейшей деятельности.

Лидия Драгунова считает, что проведение Всероссийского дня приема родителей по вопросам дошкольного образования в регионах - это еще одна возможность тесного сотрудничества общественности и родителей. «Мы получим возможность выявить острые проблемы и найти пути их решения. Родители малышей смогут получить необходимые консультации и получить ответы на вопросы от специалистов в сфере дошкольного образования» - отметила она.