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Общество

Основная фаза российско-белорусского учения ВДВ пройдёт в Псковской области

Основная фаза международного российско-белорусского учения десантников пройдёт в начале октября на одном из полигонов в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В сентябре-октябре российские и белорусские десантники в ходе планируемого тактического учения будут учиться взаимодействовать, применяя технологии, средства всестороннего обеспечения, боевую технику, вооружение и связи своих государств. Учение состоится на базе отдельной десантно-штурмовой дивизии и полигона Воздушно-десантных войск (ВДВ). Также для проведения учения будут задействованы аэродромы и площадки приземления, находящиеся в Псковской области.

Взаимодействие подразделений и штабов с таким техническим и семантическим и организационным уровнем согласованности совместных действий в ходе международного тактического учения с участием подразделений двух государств будет реализован впервые. Российская и зарубежная боевая и специальная техника в ходе учения будет перебрасываться воинскими эшелонами по полевым и рокадным дорогам местного назначения.

В ходе международных учений подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии будут отрабатывать все вопросы взаимодействия на специально развернутом объединенном командном пункте. Подразделения под общим руководством реализуют совместные мероприятия подготовки к десантированию и выполнению учебно-боевых задач, а затем осуществят практические действия по разведке, захвату, удержанию рубежей и маневренным действиям на своих операционных направлениях.

Совместное российско-белорусское тактическое учение будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Белоруссии.

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