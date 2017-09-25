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Экономика

Михаил Донченко: Мы работаем только для предприятий Псковской области и больше ни для кого

«Мы работаем только для предприятий Псковской области и больше ни для кого», - заявил директор Инжинириногового центра Псковской области Михаил Донченко в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Михаил Донченко пояснил, что кроме прикладных услуг - решения конкретных инженерных задач АНО «Инжиниринговый центр Псковской области» предназначен для решения более глобальных вопросов. Речь идет об изучении предприятия для последующих рекомендаций, уточнил он и подчеркнул, что центр создан для поддержки малых и средних предприятий региона, он сводит исполнителя и заказчика.

По словам собеседника агентства, первая услуга центра бесплатная, вторая быть такой не может, она частично финансируется. При обращении во второй раз попросят 5% от услуги, затем -10, потом - 15%, дальше планируется смотреть по обстоятельствам. В частности, есть возможность финансирования опытно-конструкторских работ. Например, предприятию накладно провести испытания продукции, а центр готов помочь.

Кроме того, центр может провести определение индекса технологической готовности, заметил Михаил Донченко.

«Задача - создать базу малого и среднего предпринимательства Псковской области. На сегодня их 22 тысячи. Контакты у центра налажены только со 150. Создан сайт центра, на котором можно найти все необходимое, он открыт для всех», - рассказал руководитель.

Также он отметил, что по итогам года предприятия которые получили поддержку, будут отчитываться, и «именно это будет оценкой деятельности центра».

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