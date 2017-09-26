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Общество

Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО)

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live был директор инжинириногового центра Псковской области Михаил Донченко.

Главная деятельность центра — решение технологических задач, возникающих у малых и средних предприятий региона, в первую очередь, производственных. АНО «Инжиниринговый центр Псковской области» финансируется Минэкономразвития и за счет субсидий из областного бюджета.

Как инжиниринг может помочь в развитии региональной экономики, какие технические решения позволят псковским предприятиям увеличивать количество рабочих мест, снижать себестоимость продукции и в целом совершенствовать производство — об этом шла речь в интервью с Михаилом Донченко. 

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