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Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа»

Псковичке Наталье Кривенковой пришлось оплатить два тура на отдых из-за отмены рейса компании «ВИМ-Авиа». Об этом она сообщила Псковскому агентству информации.

Наталья Кривенкова должна была улететь в Турцию из петербургского аэропорта «Пулково» 25 сентября. Однако, в этот день «ВИМ-Авиа» официально заявила, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности, в связи с чем прекращает выполнять чартерные рейсы. Вылет из Петербурга также был отменён.

«Сразу нам об этом не говорили, но питание предоставили, поселили в отеле на ночь. Сегодня в районе 11 часов нам выдали справки о том, что рейс самолета отменен. Справка датирована 26 числом», - рассказала Наталья Кривенкова. Больше никакой информации предоставлено не было.

Псковичка отметила, что с пассажирами разговаривали не представители «ВИМ-Авиа», а работники аэропорта «Пулково», которые представляют другие авиакомпании. Кроме того, на документах были поставлены печати «Пулково». В связи с этим Наталья Кривенкова опасается проблем при оформлении претензии к «ВИМ-Авиа».

«Псковское агентство, которое меня отправляло, без проблем включилось в работу и подобрало мне другой тур, который я оплатила. А по возвращении буду разбираться дальше: какой у меня шанс получить деньги в полной мере, я не знаю. В настоящий момент оплачены два тура», - сообщила псковичка и добавила, что теперь для перелёта ей нужно попасть в Москву, так как из Санкт-Петербурга сейчас улететь нельзя.

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