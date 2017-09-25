Инжиниринговый центр Псковской области создан по аналогии с опытом других регионов

17:52, 26 сентября 2017, ПАИ

Инжиниринговый центр Псковской области был создан по аналогии с опытом других регионов. Об этом сообщил директор центра Михаил Донченко в прямом эфире проекта ПАИ-live 26 сентября.

Он рассказал, что сеть инжиниринговых центров создана по всей России, на данный момент их 48. В последствие такие центры появятся в каждом областном центре РФ. По словам Михаила Донченко, существующие центры довольно успешно работают, среди них много эффективных, которые реализовали успешные проекты. В качестве примеров он назвал Липецк, Хабаровск и Краснодарский край, представители которых поделятся опытом с псковскими коллегами 27 сентября.

Также директор Инжинирингового центра добавил, что в учреждении работают всего три человека – инженер, менеджер и руководитель.

Михаил Донченко выразил уверенность, что практика создания таких центров востребована.